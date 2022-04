"Unfassbar": Wie Karim Benzema die Transfer-Option Real Madrid für Erling Haaland zerbröseln lässt

Der erste Kopfballtreffer war technisch anspruchsvoll, der zweite nicht minder schwer und beim dritten Tor per Fuß war Karim Benzema dann einfach hellwach. Wie schon beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain gelang dem Angreifer aus Frankreich beim 3:1 gegen den FC Chelsea ein Hattrick für Real Madrid. "Diese drei Tore sind richtig wichtig. Ich freue mich am meisten über das dritte, weil ich in der ersten Halbzeit eine Chance vergeben und darüber nachgedacht habe", sagte Benzema nach seiner Gala an der Stamford Bridge. Anzeige

Seine Tore in der 21., 24. und 46. Minute - nach einem krassen Fehler von Chelsea-Torwart Édouard Mendy - waren die Champions-League-Treffer Nummer neun, zehn und elf in dieser Saison für den französischen Nationalspieler. Nur Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat mehr, der Pole steht bei zwölf. "Was er macht, ist unfassbar", lobte Ex-Bayern-Profi David Alaba: "Er hat die Saison seines Lebens, ist sehr konzentriert und hungrig aufs Toreschießen." Benzema glänzte am Mittwochabend nicht nur als Vollstrecker, sondern schuf mit klugen Pässen und Laufwegen immer wieder viel Raum für seine Teamkollegen um Ex-Nationalspieler Toni Kroos.

"Karim wird jeden Tag besser, das ist wie mit dem Wein. Er wird jeden Tag mehr zum Leader. Er fühlt sich jeden Tag wichtiger durch dieses Team, durch den Trainerstab und das ganze Ambiente. Ich glaube, das macht den Unterschied bei ihm aus. Er weiß sehr gut, dass er ein wichtiger Spieler für diesen Verein ist. Seine Einstellung ist beispielhaft für alle", lobte Real-Trainer Carlo Ancelotti: "Karim ist ein kompletter Spieler. Er hat schon viele Tore geschossen, deshalb ist er sehr wichtig. Er hilft dem Team sehr mit seiner Besessenheit, mit seiner Dynamik. Er fühlt sich immer gut, ist immer gefährlich im Strafraum. Wir sind sehr zufrieden und froh, ihn zu haben."

Benzema lässt die Option Real für Haaland zerbröseln Das alles klingt nicht so, als würden sich die Spanier für die kommende Saison händeringend um einen weiteren klassischen Mittelstürmer wie Erling Haaland bemühen. Der Superstar des BVB wird seit Monaten auch mit Real in Verbindung gebracht. Doch brauchen die "Königlichen" den Norweger überhaupt? Benzemas bärenstarke Auftritte lassen daran zweifeln, mit jedem Treffer stärkt der bis 2023 an den Klub gebundene Routinier seine Position. Und: Mit Kylian Mbappé von PSG soll ohnehin noch ein weiterer Ausnahmekönner nach Madrid kommen. Die Option Real scheint nach für Haaland Mittwochabend jedenfalls ein weiteres kleines Stück zerbröselt zu sein.