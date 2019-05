Real Madrid bestätigt: Toni Kroos verlängert seinen Vertrag bis 2023

Offiziell: Real Madrid hat die Vertragsverlängerung mit Toni Kroos bekanntgegeben. Der deutsche Nationalspieler wird seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängern . Sein bisheriger Kontrakt hatte eine Gültigkeit bis 2022. Damit beenden die Madrilenen gleichzeitig die Gerüchte , die in letzter Zeit um den Mittelfeld-Star aufkamen. Im vergangenen Jahr war Manchester United an dem Weltmeister von 2014 interessiert . Kroos selbst hatte mehrfach gesagt, er erwäge, bis zum Karriereende bei Real zu bleiben.

Trotz einer enttäuschenden Saison der Madrilenen war Kroos stets als Stammspieler gesetzt. In der abgelaufenen Saison der Primera Division lief er 28-mal auf und bereitete dabei vier Tore vor.

Ohne den Deutschen hatten die Königlichen am Sonntag vor eigenem Publikum ihr letztes Liga-Spiel gegen Betis Sevilla mit 0:2 verloren. Als Tabellendritter hinter Meister FC Barcelona und Atlético Madrid und vor dem FC Valencia ist Madrid aber für die nächste Ausgabe der Champions League qualifiziert. Real gewann die Königsklasse zuletzt zwischen 2016 und 2018 drei Mal in Serie.

Kroos war 2014 nach dem WM-Triumph mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien für rund 30 Millionen Euro vom FC Bayern nach Madrid gewechselt. Dort hatte der Mittelfeldspieler zunächst einen Kontrakt bis 2020 unterschrieben und diesen 2016 um weitere zwei Jahre verlängert.