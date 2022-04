Real Madrid bestätigt: Trainer Carlo Ancelotti nach Corona-Infektion im Spiel beim FC Chelsea dabei

Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid kann nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion zum Champions-League-Spiel beim FC Chelsea nachreisen. Wie der spanische Spitzenklub mitteilte, wurde der 62 Jahre alte Italiener am Mittwochmorgen negativ getestet und darf beim Viertelfinal-Hinspiel am Abend (21 Uhr) dabei sein.

Die Mannschaft war noch ohne Ancelotti bereits am Dienstag nach London gereist. Der ehemalige Bayern-Trainer war in der Vorwoche positiv getestet worden und verpasste das Spiel in der spanischen Liga gegen Celta Vigo (2:1) am Samstag. Er hatte sich in häusliche Isolation begeben müssen. Es war nicht mitgeteilt worden, wann sich Ancelotti infiziert haben könnte.