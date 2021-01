Real Madrid bestätigt: Trainer Zinedine Zidane positiv auf Corona getestet

Während in Spanien bereits über seine Ablösung spekuliert wird, muss Zinedine Zidane seine Tätigkeit als Trainer von Real Madrid zumindest kurzzeitig ruhen lassen. Wie die Madrilenen am Freitagmittag bekannt gaben, wurde der Franzose positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere Angaben machte der Klub zunächst nicht. Damit dürfte Zidane aber das Ligaspiel bei Deportivo Alaves am Samstag (21 Uhr/DAZN) ebenso verpassen wie die Partie gegen UD Levante eine Woche später. Anzeige

Unter der Woche war Real durch eine 1:2-Niederlage gegen den Drittligisten CD Alcoyano aus dem spanischen Pokal ausgeschieden, anschließend titelte die vereinsnahe Zeitung Marca: "Die Etappe Zidane bei Real geht auf ihr Ende zu". Sollte der 48-Jährige "sich dieses Mal retten können, wäre es ein Wunder", hieß es. Zidane dachte unmittelbar nach der Partie nicht an Rücktritt. "Das ist keine Blamage oder so. Das sind Dinge, die in der Karriere eines Fußballers passieren, und ich werde die Verantwortung dafür übernehmen. Wir werden weiter arbeiten", so Zidane.