Real Madrid nutzt Ausrutscher vom FC Barcelona und zieht auf zwei Punkte davon - 1:0-Sieg bei Espanyol

Barca war bereits am Samstag nicht über ein 2:2 bei Celta Vigo hinausgekommen. Der Uruguayer Luis Suarez hatte die Katalanen in der 20. Minute in Führung gebracht, ehe Fjodor Smolow zum zwischenzeitlichen 1:1 ausglich (50.). 17 Minuten später brachte Suarez die Gäste erneut in Front. Die Führung verspielte die Mannschaft spät: In der 88. Minute schoss Iago Aspas zum 2:2-Endstand ein. Noch sind in der spanischen La Liga sechs Spieltage zu absolvieren.