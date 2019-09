Bericht: Einbruch bei Real-Star Casemiro während des Madrid-Derbys gegen Atlético

Real Madrid verteidigte am Samstagabend die Tabellenführung der Primera División vorerst durch ein 0:0 im Stadt-Derby bei Atlético Madrid. Für einen Profi der "Königlichen" rückte der Fußball an diesem Abend allerdings in den Hintergrund. Casemiro erfuhr nach dem Spiel, dass während der Partie in sein Haus eingebrochen worden war. Das geht aus übereinstimmenden spanischen Medienberichten hervor.