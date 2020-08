Nach Champions-League-Aus von Real Madrid: Varane entschuldigt sich für Patzer, Kroos bedient

Es sollte nichts werden mit dem vierten Erfolg für Zinedine Zidane als Trainer von Real Madrid in der Champions League. Der französische Star-Coach ist mit den Madrilenen bereits im Achtelfinale der Königsklasse ausgeschieden und hat damit den Einzug in das Finalturnier der Champions League, das in der kommenden Woche beginnt, verpasst. Real unterlag Manchester City wie im Hinspiel mit 1:2. "Wir können mit diesem Ergebnis natürlich nicht glücklich sein, sagte Zidane auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Aber am Ende müssen wir stolz auf das sein, was wir in dieser Saison erreicht haben." Real um den deutschen Mittelfeld-Star Toni Kroos sicherte sich in dieser Saison die spanische Meisterschaft.