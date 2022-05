Wollten nicht in der U-Bahn anstehen: Real-Fans verlassen Bernabéu vorzeitig – und verpassen Finaleinzug

Denn der für Ex-Nationalspieler Toni Kroos eingewechselte Rodrygo erzwang mit seinen beiden Toren in der Schlussphase (90./90.+1 Minute) die Verlängerung. Nach dem Ausgleich zum 1:1 wollten viele Fans, die viel Geld für ihre Tickets bezahlt hatten, wieder zurück ins Stadion, durften dies dem Bericht zufolge wegen entsprechenden Regelung des Vereins aber nicht. Und so mussten sie vor dem Stadion teils am Handy mitverfolgen, wie die Königlichen durch Karim Benzema in der 95. Minute das Spiel drehten und die pure Ekstase ausbrach. Nur leider ohne sie.