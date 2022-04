Benzema-Festspiele in London: Real-Stürmer schießt Chelsea an den Rande des Ausscheidens

Der Weg von Titelverteidiger FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel endet in der Champions League in dieser Saison womöglich schon im Viertelfinale. Stürmer Karim Benzema hat Real Madrid am Mittwochabend an der Stamford Bridge beinahe im Alleingang zu einer ausgezeichneten Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche in der spanischen Haupstadt verholfen. Beim 3:1 (2:1) – dem ersten Sieg der "Blancos" in einem Pflichtspiel gegen Chelsea – führte Real-Kapitän Benzema die Königlichen mit drei Treffern (21., 24., 46.) zum Auswärtserfolg. Nationalspieler Kai Havertz leistete mit dem einzigen Tor für die Blues Schadenbegrenzung (40.).

