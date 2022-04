Benzema schießt Real in der Verlängerung weiter: Irre Chelsea-Aufholjagd in Madrid endet im Drama

Mit diesem Drama hatte nach dem 3:1-Auswärtssieg von Real Madrid im Hinspiel wohl kaum jemand gerechnet. Die Königlichen brauchten für das Erreichen des Halbfinals trotz des komfortablen Vorsprungs gegen den FC Chelsea die Verlängerung, nachdem für der Titelverteidiger aus London nach 90 Minuten plötzlich ein 3:1 auf der Anzeigetafel im Santiago Bernbeu stand. In der zusätzlichen Spielzeit war es dann wieder einmal Top-Stürmer Karim Benzema, der Real jubeln ließ.

Dabei bekam Chelseas Hoffnung auf die Überraschung schon früh im Spiel Nahrung durch den schnellen 1:0-Führungstreffer von Mason Mount (15.), der von Timo Werner per Knie in Szene gesetzt wurde. Nach dem Seitenwechsel war Nationalspieler Antonio Rüdiger dann noch schneller als Mount und traf keine sechs Minuten nach Wiederanpfiff (51.) per Kopf zum 2:0. Das Spiel war endgültig wieder offen. Und als Werner eine Viertelstunde vor Schluss sogar zum 3:0 für die Gäste traf, stand Real plötzlich im eigenen Stadion vor dem nicht mehr für möglichen gehaltenen Aus.