Real Madrid trotzt Corona-Ärger: Doppelpack von Karim Benzema festigt Platz eins in La Liga 

Real Madrid hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze in Spanien ausgebaut. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti kam trotz zahlreicher Corona-Ausfälle am Mittwoch zu einem 2:1 (2:1) bei Athletic Bilbao. Real hat nun einen Vorsprung von acht Punkten auf den FC Sevilla, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Sevilla hatte am Vortag 1:1 gegen den FC Barcelona gespielt. Anzeige

In Bilbao ging Real durch zwei frühe Tore von Karim Benzema (4./7. Minute) in Führung. In der turbulenten Anfangsphase gelang Oihan Sancet Tirapu (10.) auch der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht für die Hausherren, die nach positiven Corona-Tests auf vier Profis verzichten mussten. Bei Real fehlten insgesamt sogar acht Spieler, darunter Luka Modric und David Alaba.