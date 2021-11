Real-Star Alaba schwärmt von Teamkollege Benzema – Parallelen zu Bayern-Torjäger Lewandowski

Im vergangenen Sommer war nach 13 Jahren Schluss: David Alaba verließ den FC Bayern München und schloss sich dem spanischen Rekordmeister Real Madrid an – das Ende einer Ära und der Beginn einer neuen Herausforderung. Bei den Madrilenen erzielte der Österreicher in der vergangenen Woche im Clasico gegen den FC Barcelona seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Königlichen. Sonst für die Tore verantwortlich ist aber ein anderer: Karim Benzema. Alaba spricht in den höchsten Tönen von seinem französischen Mitspieler. "Er ist ein Leader auf und außerhalb des Platzes", betont der 29-Jährige gegenüber dem Kicker die Führungsqualitäten des Stürmers. Anzeige

Der Eindruck von dem routinierten Angreifer, der allein in der laufenden Saison auf elf Tore in 13 Pflichtspielen kommt, sei "sehr positiv". Alaba weiter: "Er geht vorneweg, arbeitet sehr hart. Ich sehe ihn täglich im Gym, seine Regeneration, seinen Körper pflegen. Er wirkt inspirierend, weil er jeden Tag einer der Ersten hier ist und auf dem Platz in jeder Trainingseinheit hundert Prozent gibt." Das vorbildliche Verhalten des Franzosen auf dem Übungsplatz spiegele sich auch im Ernstfall wider. "In den Spielen sieht man dann, wie wichtig er für uns ist." Dabei glänzt Benzema nicht nur als Torjäger. Neben seinen elf Treffern steuerte der 33-Jährige bereits acht Vorlagen bei.

Alaba über Benzema und Lewandowski: "Sie leben dafür und tun alles, um erfolgreich zu sein" Bei Benzema sieht Alaba zudem große Gemeinsamkeiten mit einem ehemaligen Mannschaftskameraden beim FC Bayern. Ein ähnlich akribischer Profi sei FCB-Stürmer Robert Lewandowski. Auch der Pole blickt mit 19 Toren aus 15 Einsätzen in der laufenden Spielzeit auf eine beeindruckende Bilanz. "Alles, was ich über Karim erwähnt habe, kann ich über Lewy genauso sagen. Sie hören nicht auf, hungrig und ehrgeizig zu sein und zu arbeiten", zieht Alaba Parallelen zwischen den beiden Superstars. "Das zeigen sie auf dem Spielfeld. Sie leben dafür und tun alles, um erfolgreich zu sein. Beide sind für ihre Teams unheimlich wichtig, gehen für ihre Mannschaft vorneweg."