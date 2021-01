Ohne Trainer Zinédine Zidane: Real Madrid betreibt nach Pokal-Blamage Frustbewältigung

Ohne Trainer Zinédine Zidane an der Seitenlinie hat der spanische Rekordmeister Real Madrid Frustbewältigung betrieben. Drei Tage nach der Pokal-Blamage beim Drittligisten Alcoyano gewannen die Königlichen am Samstagabend in der Primera División beim Tabellen-17. Deportivo Alavés mit 4:1 (3:0). Zidane, der Medienberichten zufolge um seinen Job kämpfen muss, war positiv auf das Coronavirus getestet worden und wurde deshalb von seinem Assistenten David Bettoni vertreten.

Anzeige