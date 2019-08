Real Madrid: Neuzugang Eden Hazard fällt mit Oberschenkel-Verletzung vorerst aus

Real Madrid muss vorerst ohne seinen 100-Millionen-Euro-Transfer Eden Hazard auskommen: Wie der Klub von Trainer Zinedine Zidane am Freitag bestätigt hat, zog sich der belgische Nationalspieler im Training eine leichte Oberschenkel-Zerrung zu. Zum Saisonauftakt am Samstag gegen Celta Vigo wird der Bruder von BVB-Flügelstürmer Thorgan Hazard nicht auflaufen können.

Real Madrid: Eden Hazard droht längerer Ausfall

Der Druck auf Hazard in dieser Saison ist groß. Inklusive der geschätzten Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme von Real Madrid an den FC Chelsea sogar auf rund 145 Millionen Euro anwachsen. In der Saisonvorbereitung konnte der Belgier allerdings nicht komplett überzeugen. Neben schwachen Auftritten in Testspielen soll er auch mit einigen Kilos zu viel auf den Hüften aus dem Urlaub gekommen sein.