"Kläglich" und "inakzeptabel": Medien und Fans gehen nach Real-Aus gegen Chelsea auf Eden Hazard los

Nach dem Aus im Halbfinale der Champions League gegen den FC Chelsea hat sich Real Madrids Profi Eden Hazard den Zorn der eigenen Fans und der Medien der spanischen Hauptstadt zugezogen. Der Star hatte unmittelbar nach dem Abpfiff auf dem Rasen der Stamford Bridge mit ehemaligen Kollegen des Premier-League-Klubs ausgelassen geplaudert und dabei vor laufenden Kameras immer wieder aus vollem Hals gelacht. „Worüber lacht Hazard?“, fragte Antonio Romero in seiner Kolumne der Fachzeitung AS. Die Scherze seien „wie ein Messerstich in die Brust des Madridismus“, schrieb Romero, zumal Hazard beim 0:2 am Mittwochabend wieder „kläglich“ gespielt habe.

Anzeige