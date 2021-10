Nach Sheriff-Blamage: Real Madrid verliert auch in La Liga gegen Espanyol Barcelona

Spitzenreiter Real Madrid hat auch in der spanischen Meisterschaft eine unerwartete Niederlage kassiert. Der Rekordmeister verlor am Sonntag 1:2 (0:1) bei Aufsteiger Espanyol Barcelona. Die Königlichen bleiben nach dem achten Spieltag dennoch punktgleich mit Ortsrivale Atlético vorn. Der Titelverteidiger hatte am Samstag 2:0 gegen den kriselnden FC Barcelona gewonnen. Der FC Sevilla hat am Sonntagabend noch die Möglichkeit, zum Führungsduo aufzuschließen. Anzeige

Aufsteiger Espanyol ging beim zweiten Saisonsieg durch Raul de Tomas in der 17. Minute in Führung, Aleix Vidal baute den Vorsprung nach einer Stunde aus. Den Gästen mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Toni Kroos, der nach dem zweiten Tor ausgewechselt wurde, gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Karim Benzema (71.). Zuletzt hatte sich Real in der Champions League mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Außenseiter Sheriff Tiraspol aus Moldau blamiert.