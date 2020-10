Heim-Pleite gegen Aufsteiger Cadiz: Toni Kroos und Real Madrid mit Blamage vor Champions-League-Start

Mit einer Leistung wie am Samstagabend dürfte es für Madrid im Europapokal gegen jeden der drei Kontrahenten schwierig werden. Trainer Zinédine Zidane, der bereits zur Pause vier Auswechselungen vornahm, muss vor allem die Probleme in der Offensive beheben. Schließlich war der Treffer von Cadiz-Profi Anthony Lozano (16.) das einzige Tor der Partie. Reals deutscher Nationalspieler Toni Kroos wurde in der 78. Minute ausgewechselt.

Für die Gladbacher steht das Highlight gegen Real bereits am 27. Oktober an. Dann kommt das Starensemble zum direkten Duell in den Borussia-Park. Am kommenden Mittwoch muss der Bundesliga-Klub aber zunächst in Mailand ran.