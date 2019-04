Nullnummer: Real Madrid enttäuscht gegen Überraschungsteam FC Getafe

Der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid ist in der Primera Division beim Tabellenvierten FC Getafe nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Beim Überraschungsteam des spanischen Oberhauses war Real zwar leicht optisch überlegen, es fehlte aber an zwingenden Aktionen. Real verbleibt mit 65 Punkten hinter Titelverteidiger Barcelona (80) und dem Stadtrivalen Atletico (71) auf Platz drei.

Dennoch ist vier Spieltage vor Saisonschluss den Königlichen die Teilnahme an der Champions League angesichts ihres Vorsprungs von zehn Punkten auf Platz fünf kaum noch streitig zu machen. Im Kampf um Platz vier mischt der FC Sevilla (55) noch kräftig mit. Das Team besiegte am Donnerstag Rayo Vallecano dank fünf Treffern in der letzten halben Stunde mit 5:0 (0:0).