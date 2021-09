Doppelschlag in der Schlussphase: Real Madrid nach Sieg gegen Valencia Tabellenführer in La Liga

Ein später Doppelschlag hat Real Madrid noch den Sieg im Spitzenspiel der spanischen La Liga beschert. Der Rekordmeister gewann am Sonntag 2:1 (0:0) beim FC Valencia und führt damit die Primera División mit nun 13 Punkten an. Ein unhaltbar abgefälschter Schuss von Vinicius Junior in der 86. Minute und Karim Benzema drei Minuten später mit der Schulter sorgten noch für den glücklichen Erfolg. Für Valencia, das mit weiterhin zehn Punkten Dritter ist, reichte die Führung durch Hugo Duro (66.) nicht.

