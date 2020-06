Dank Asensio und Benzema: Real Madrid hält mit Sieg über Valencia Anschluss an Barcelona

Im zweiten Spiel nach der Corona-Pause hat Real Madrid den zweiten Sieg eingefahren. Die Elf von Zinédine Zidane kam gegen den FC Valencia am 29. Spieltag zu einem 2:0 und hält den Anschluss an Tabellenführer FC Barcelona . Im ersten Spiel seit Wiederbeginn hatte Real 3:1 gegen SD Eibar gewonnen.

Die Partie, die wegen in der Corona-Pause begonnenen Umbauarbeiten am Stadio Santiago Bernabeu im Stadion des Jugendteams von Real Madrid stattfand, flachte dann stark ab. Erst kurz vor der Pause entstehen auf beiden Seiten wieder Chancen. Die starken Torhüter Thibaut Courtois und Cillessen hielten ihre Kästen aber sauber.

Nach einem Jahr Pause: Asensio trifft bei Comeback

In der Tabelle halten die Madrilenen Anschluss an den Erzrivalen FC Barcelona. Die Katalanen thronen mit 64 Punkten an der Tabellenspitze der La Liga, während Real mit jetzt 62 Zählern knapp dahinter steht. Barcelona hatte sein zweites Spiel nach der Unterbrechung am Dienstagabend ebenfalls gewonnen. Gegen CD Leganés hatten Ansu Fati und Lionel Messi die beiden Tore für die Mannschaft von Trainer Quique Setién erzielt.