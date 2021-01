Bericht über kuriosen Deal: FC Getafe leiht Real-Talent Takefusa Kubo von Leih-Verein FC Villareal – Madrid stimmt zu

Unter Emery, der seit Juli 2020 Coach in Villarreal ist, spielte Kubo bisher kaum eine Rolle. Beim ambitionierten La-Liga-Klub kam er zwar auf 19 Pflichtspiele, erzielte aber nur ein Tor und konnte auch nur drei vorbereiten. An allen Treffern war er in seinen fünf Europa-League-Partien beteiligt. In der ersten spanischen Liga durfte der 19-Jährige nur 291 Minuten verteilt auf 13 Spiele auflaufen. In der Vorsaison hatte er während seiner ersten Leihe für den Absteiger RCD Mallorca nur sechs Spiele verpasst, galt als Stammspieler und war in 36 Partien an neun Toren direkt beteiligt.