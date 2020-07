Real Madrid müht sich Richtung Titel: Kroos und Co. nach knappem Sieg gegen Granada kurz vor Meisterschaft

Real Madrid trennt nur noch ein Sieg von der ersten Meisterschaft in der spanischen La Liga seit drei Jahren. Das Team von Trainer Zinedine Zidane siegte am Montagabend knapp mit 2:1 (2:0) beim FC Granada. In der ersten Halbzeit waren Ferland Mandy (10. Minute) und Karim Benzema (16.) für die Gäste aus der spanischen Hauptstadt erfolgreich. Direkt nach der Pause verkürzte Darwin Machis (50.) für Granada - zu mehr reichten die Bemühungen des Außenseiters allerdings nicht mehr.