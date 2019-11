Als FIFA-Vermittler: Neue Welt-Klubvereinigung gegründet - Real-Boss Florentino Perez wird Präsident

Unter der Führung von Real Madrid soll die neue Welt-Klubvereinigung WFCA die Interessen internationaler Spitzenvereine bei der FIFA vertreten. Erstes Ziel des Gremiums sei es, das neue Format der Klub-WM zu einem Erfolg zu machen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. „Diese neue Vereinigung wird ein glaubwürdiger und ernster Ansprechpartner für die FIFA für alle Angelegenheiten sein, die die Klubs betreffen“, sagte Real-Klubchef Florentino Perez, der am FIFA-Sitz in Zürich zum WFCA-Präsidenten gewählt wurde.