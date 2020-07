"Lage sehr schlecht": Real-Boss Perez schließt Top-Transfers aus - Keine Chance auf Havertz?

Der frischgebackene spanische Meister Real Madrid bekommt die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie scheinbar unmittelbar zu spüren. Wie Vereinspräsident Florentino Perez in der Radiosendung El Transistor erklärte, werden die Königlichen in der laufenden Transferphase auf kostspielige Neuzugänge verzichten. Das würde auch einem Deal um den von mehreren Klubs umworbenen Leverkusener Kai Havertz ausschließen.

Real Madrid wohl ohne Chance auf Havertz

"Das Stadion ist eine wichtige Quelle für unser Einnahmen und wir haben so 25 Prozent verloren. Spiele ohne Fans treffen die größeren Klubs härter, weil TV-Rechte nicht so entscheidend für uns sind", begründete Perez die Maßnahme des Klubs. Zudem sei ein großer Teil der verfügbaren Gelder in die Renovierung des Estadio Santiago Bernabeu geflossen. Immerhin läuft es sportlich besser für die Madrilenen, die am Donnerstag die erste Meisterschaft seit drei Jahren fix machten.