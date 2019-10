China-Klub mit neuem Anlauf bei Gareth Bale: Winter-Angebot an Real Madrid? 

Neue Wechsel-Gerüchte um Gareth Bale: Der Waliser in Diensten von Real Madrid wird von spanischen Medien (AS, Marca) erneut mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebracht. Hinter den Kulissen ist wohl ein Abgang schon im Winter Thema bei den Madrilenen. Shanghai Shenhua ist demnach der interessierte Klub - und da war doch was?!