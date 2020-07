Vor letztem Saisonspiel: Real Madrid streicht Superstar Gareth Bale aus dem Kader

Ohne Gareth Bale, dafür mit Ex-Frankfurt-Star Luka Jovic beim Meisterschafts-Schulaufen: Real Madrid hat vor dem letzten Saisonspiel der La Liga am Sonntagabend (21 Uhr) bei CD Leganes seinen offiziellen Kader bekannt gegeben. Der walisische Superstar Bale, der zuletzt mit zahlreichen Mätzchen auf der Tribüne für Aufsehen gesorgt hatte, gehört dem Real-Kader wie auch Ex-Bayern-Star James Rodriguez und Marcelo nicht an. Über die Gründe machten die Königlichen keine Angaben.

Am Donnerstag hatte sich Real Madrid unter Trainer Zinedine Zidane den ersten Meisterschafts-Titel seit drei Jahren gesichert. Bale schaute nur als Einwechselspieler zu. In den letzten sechs Partien kam der Flügelstürmer nicht zum Einsatz. Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Spanien nach der Corona-Zwangspause durfte Bale insgesamt nur für 100 Minuten auf das Feld. Bei den vergangenen fünf Begegnungen saß er die gesamte Zeit als Einwechselspieler auf der Tribüne. Dabei fällt der Nationalspieler immer wieder mit Provokationen auf. Mal tat er für Sekunden so, als würde er ein Nickerchen halten - dann benutzte er ein Programmheft als "Fernrohr".

25 ehemalige Spieler von Real Madrid und was aus ihnen wurde Robinho, Ronaldo und Raul - die drei Rs gehören zu den größten Stars von Real Madrid. Aber was machen sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©