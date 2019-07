Real Madrid: Gareth Bale spielt, trifft und verschießt gegen Arsenal – Kreuzbandriss bei Marco Asensio?

Nachdem sich Gareth Bale zuletzt geweigert hatte, im Testspiel von Real Madrid gegen den FC Bayern aufzulaufen, gab er nun für eine Halbzeit sein "Comeback" bei den Königlichen. Der spanische Rekordmeister gewann am Dienstag (Ortszeit) sein letztes Testspiel auf der US-Sommertour gegen den FC Arsenal und den früheren Fußball-Weltmeister Mesut Özil mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden.

Arsenals Alexandre Lacazette (10. Minute) sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für die frühe 1:0-Führung der Engländer. Real Madrids Nacho sah nach einem Handspiel, welches zum Elfmeter führte, bereits in der neunten Minute die Gelb-Rote Karte. In der 24. Minute erhöhte Pierre-Emerick Aubameyang den Spielstand auf 2:0 für Arsenal. Die Engländer konnten jedoch keinen weiteren Vorteil aus der Überzahl ziehen, und nachdem Arsenals Sokratis Papastathopoulos in der 40. Minute ebenfalls des Platzes verwiesen wurde, ging es mit zehn gegen zehn weiter.