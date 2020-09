Berichte: Real Madrid bietet Gareth Bale für 25 Millionen Euro an - Interesse aus England

Einst hatte Bale die Königlichen noch 100 Millionen Euro Ablöse gekostet, nun will man ihn - da er von Trainer Zinedine Zidane nur selten in der Stammformation aufgeboten wurde und kaum noch eine Rolle spielte - von der Gehaltsliste streichen. Mit 17 Millionen Euro gehört der 31-Jährige zu den Top-Verdienern bei den Königlichen. "Die Zeit wird zeigen, was passiert, aber ich glaube, die Entscheidung liegt vor allem in den Händen von Real Madrid", hatte Bale zuvor dem Sender Sky Sport News gesagt.