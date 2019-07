Real Madrid: So ist der Plan mit Gareth Bale - spektakulärer Tausch möglich

Der bei Real Madrid in Ungnade gefallene Offensiv-Star Gareth Bale sorgt beim spanischen Rekordmeister vor dem Auftritt beim Münchner Audi-Cup am Dienstag gegen Tottenham weiter für Unruhe. „Bale befindet sich in einem Irrgarten und Real hat ein schwerwiegendes Problem“, schrieb am Montag die Madrider Sportzeitung AS. Der Wechsel des Walisers nach China sei endgültig geplatzt. Der bis zuletzt an Bale interessierte Verein Jiangsu Suning habe deshalb am Montag den kroatischen National-Stürmer Ivan Santini vom RSC Anderlecht verpflichtet.