Bericht über angebliche Pläne von Real Madrid mit Haaland: BVB-Star ersetzt Benzema im Sommer 2023

Die Sport Bild schreibt von einem angeblichen Transfer-Plan, den Real Madrid für das Offensivspiel verfolgt. In diesem Sommer wolle der Klub zunächst die Verpflichtung des ab 1. Juli 2022 vertragslosen Kylian Mbappé ins Visier nehmen. Der 23 Jahre alte Torjäger von Paris Saint-Germain soll ab der kommenden Serie an der Seite seines Landsmannes Karim Benzema zum Einsatz kommen. Der Routinier ist aktuell in Top-Form und erzielte in 24 Pflichtspielen bereits 20 Tore. Daher wolle Real dem Franzosen nicht Haaland vor die Nase setzen. Erst nach dem Vertragsende des 34-Jährigen im Sommer 2023 könnte der BVB-Star dem Bericht zufolge wohl das Erbe der Klub-Legende antreten.