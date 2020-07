Real Madrid huldigt Trainer Zinedine Zidane nach Meistertitel - Klub-Boss Perez: "Segen des Himmels"

Der golden-silberne Flitter, der Meisterpokal, das Siegerfoto mit dem Schild mit der Aufschrift „Campeones“ im Hintergrund, das obligatorische „We are the Champions“ von Queen als musikalische Untermalung: Real Madrid feierte sich und seine 34. spanische Meisterschaft , als wären Zuschauer dabei gewesen und als wäre die Zeremonie im Bernabeu- statt im Alfredo-di-Stefano über die Bühne gegangen.

Mit dem zehnten Sieg in Serie löste der Rekordchampion den Erzrivalen FC Barcelona nach drei Jahren wieder als Meister ab. Die kriselnden Katalanen stolperten zeitgleich trotz eines Treffers von Weltstar Lionel Messi mit 1:2 gegen CA Osasuna. Doch selbst ein Sieg hätte ihnen nichts mehr genutzt, um am letzten Spieltag am Sonntag doch noch ihren dritten Titel nacheinander zu feiern. Via Twitter gratulierte der Verein von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen dem Konkurrenten aus der Hauptstadt.

Perez über Zidane: "Segen des Himmels"

Als Macher des Erfolgs gilt Trainer Zinedine Zidane. Seit März 2019 ist der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler zurück auf der Trainerbank von Real. Die Meisterschaft nun holte der 48-Jährige mit vielen Spielern, auf die er schon in seiner ersten Amtszeit von 2016 bis 2018 setzen konnte und mit denen er dreimal die Champions League gewann. „Wir glauben an ihn, an alles, was er sagt“, meinte Ramos. Noch einen Schritt weiter ging Klub-Präsident Florentino Perez: "Ich denke, Zidane ist ein Segen des Himmels."