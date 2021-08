Real Madrid in die Premier League oder Bundesliga? La-Liga-Klub dementiert Bericht: "Völlig absurd"

Real Madrid hat einen Bericht dementiert, wonach der spanische Rekordmeister die La Liga verlassen und in einer anderen europäischen Top-Liga spielen will. Laut der Sportzeitung Mundo Deportivo würden die Königlichen seit Wochen diese Möglichkeit prüfen. Demnach sei die englische Premier League die Wunschliga von Real-Präsident Florentino Pérez (74). Madrid hätte aber auch Informationen zu den Einstiegsmöglichkeiten in die italienische Serie A oder die deutsche Bundesliga zusammengestellt.

