Bericht über Gehalt und Vertragsdauer: Real Madrid soll Alaba-Gespräche forcieren – Zidane stimmt zu

Bahnt sich im Poker um David Alaba ein Ende an? Die Zeichen verdichten sich, dass der FC Bayern München und der Defensivspezialist am Saisonende getrennte Wege gehen. Wie die Marca berichtet, intensiviert Real Madrid nun das Werben um den 28-Jährigen. Die Königlichen gelten schon länger als Favorit auf einen Transfer des Müncheners und sollen nun ein konkretes vertragliches Angebot vorlegen - in Höhe von 10 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt über die kommenden vier Jahre. Die Gehaltswünsche Alabas hatten die Pläne einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister zuvor durchkreuzt.

Anzeige