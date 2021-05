"Völlig unverständlich": Real, Juventus und Barcelona reagieren empört auf UEFA-Verfahren

Die drei verbliebenen Gründerklubs der Super League haben empört auf die Eröffnung eines UEFA-Disziplinarverfahrens reagiert. Dies sei ein "direkter Angriff" auf die Rechtsstaatlichkeit, teilten Real Madrid , der FC Barcelona (beide Spanien) und Juventus Turin (Italien) am Mittwochabend mit. Die Vereine schrieben, ihre klare Ablehnung gegen den großen Druck der UEFA gegen "drei der wichtigsten Institutionen in der Geschichte des Fußballs" zum Ausdruck bringen zu wollen.

Die UEFA hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass man ab sofort offiziell gegen die drei verbliebenen Mitbegründer der Super League vorgeht. So wurde ein Disziplinarverfahren gegen die Klubs eingeleitet. Zuvor hatte die Ethik- und Disziplinarkommission des Verbandes wegen möglicher Verstöße gegen die rechtlichen Rahmenbedingungen der UEFA Untersuchungen gegen das Trio aus Spanien und Italien geführt.

Sowohl die beiden spanischen Klubs als auch Italiens Rekordmeister deklarierten das Vorgehen der UEFA in dem gemeinsamen Statement als "völlig unverständlich". Zugleich untergrabe das Handeln der UEFA "die Rechtsstaatlichkeit, die wir Bürger der Europäischen Union demokratisch aufgebaut haben." Eine Annäherung beider Parteien ist aktuell nicht in Sicht. Vielmehr bekräftigten die Klubs ihren Standpunkt und gingen weiter auf Konfrontationskurs. "Barca, Juve und Madrid werden keinerlei Zwang oder unerträglichem Druck nachgeben", so die klare Ansage. "Entweder modernisieren wir den Fußball oder wir werden Zeuge seines unvermeidlichen Ruins."