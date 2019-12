Dämpfer für Ex-Frankfurt-Star Luka Jovic: Real Madrid verlängert wohl mit Karim Benzema

Benzema ist schon seit 2009 bei den Königlichen und in dieser Saison unangefochtener Stamm-Stürmer. Nach einer schwächeren Vorsaison liefert der Franzose in dieser Spielzeit voll ab: In 17 Liga-Partien erzielte Benzema zwölf Tore und bereitete zwölf weitere vor. In der Champions League stehen für Benzema in sechs Spielen vier Tore und zwei Assists zu Buche.