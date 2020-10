Internationale Pressestimmen zur Blamage von Real Madrid gegen Donezk: "Alptraum vor dem Clasico"

Sechs Spiele ist die Saison für Real Madrid erst alt und schon befinden sich die Königlichen in der Krise. Nachdem man am vergangenen Wochenende in der Liga bereits mit 0:1 gegen Aufsteiger Cadiz verloren hatte, setzte es zum Start in die Champions League am Mittwoch ein peinliches 2:3 (0:3) gegen Schachtjar Donezk. Besonders in der ersten Hälfte präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane gegen die – sogar noch corona-geschwächten – Gäste aus der Ukraine völlig desolat und kassierte drei Gegentore.

Von den spanischen Medien gab es nach dem Spiel eine kräftige Schelte für die Königlichen. "Jeden Tag schlimmer", titelte die Marca mit Bezug auf die Krise des Hauptstadtklubs. Sport ging den spanischen Meister ebenfalls hart an und titelte: "Lächerlich von den Champions." Und Mundo Deportivo richtete den Blick schon auf die nächste Herausforderung für die Zidane-Truppe: "Alptraum vor dem Clasico", titelte das Blatt im Hinblick auf das Prestige-Duell gegen den FC Barcelona, das für Real am Samstag (16.00 Uhr) in der La Liga ansteht.

Doch nicht nur in der heimischen Presse hagelte es Kritik für den Rekordsieger in der Champions League. Auch die internationalen Medien wussten Reals Leistung einzuordnen. Die britische Daily Mail schrieb von einer "Erniedrigung", die Landsleute von der Sun schrieben, die Königlichen seien "auseinandergerissen" worden. Der Guardian erklärte die Niederlage vor allem mit der "Salve" von drei Toren in der ersten Hälfte.

Zidane gelobt Besserung vor dem Clasico gegen Barcelona