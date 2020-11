Bericht: Real Madrid plant Mega-Transfers - Kylian Mbappé für 2021 und Erling Haaland für 2022

Kylian Mbappé und Erling Haaland spielen offenbar in den Kader-Plänen von Real Madrid eine große Rolle. Als "zwei der großen Transfer-Ziele" beschreibt die spanische Zeitung Diario AS die beiden Offensiv-Talente von Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Das Top-Team aus der spanischen Liga setzt dabei offenbar Prioritäten, wie weiter im Bericht zu lesen ist

2022 ist ein gutes Stichwort: Denn in etwas mehr als anderthalb Jahren soll Haaland von Borussia Dortmund dem französischen Nationalspieler Mbappé nach Madrid folgen. Wie Diario AS weiter schreibt, plane Real mit dem norwegischen Superstar ab der Saison 2022/2023. Profitieren könnte Real dabei von einer angeblichen Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Diese sei im Januar 2020 abgeschlossene und bis 2024 datierte Vertrag zwischen dem BVB und dem ehemaligen Salzburger vorhanden.

Haaland zeigt beim Revierklub seit Monaten seinen eindrucksvollen Tor-Instinkt. Mit 16 Treffern in nur zwölf Champions-League-Spielen sorgte der erst 20-Jährige zuletzt für eine historische Bestmarke, von der selbst Superstars wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in jungen Jahren nur träumen konnten. Einzig Haaland kann in der Bundesliga mit Bayerns Robert Lewandowski derzeit einigermaßen Schritt halten. In der laufenden Saison steht es derzeit 12:10 für den Münchner.