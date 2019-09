Bericht: Real Madrid plant Transfer-Coup mit Kylian Mbappé - Rekord-Wechsel 2020?

Obwohl der Franzose erst 20 Jahre alt ist, hat er schon eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Er krönte sich zum Weltmeister, wurde drei Mal Meister in seiner Heimat und gewann 2019 die Torjägerkanone in der Ligue 1. Laut Sport ruft die Gala-Form des Angreifers Real auf den Plan - die Spanier sind schon lange an einer Verpflichtung Mbappés interessiert, die demnach im Sommer 2020 wieder akut werden könnte.

Real Madrid will Umbruch vollziehen - mit Kylian Mbappé statt Neymar?

Reals allmächtiger Präsident Florentino Perez soll die Verantwortlichen der Pariser bereits über die Transfer-Planungen in Kenntnis gesetzt haben. Madrid sucht einen weiteren Stürmer und will den angefangenen Umbruch (junge Spieler wie der Ex-Frankfurter Luka Jovic oder Rodrygo kamen neu in den Verein, während Cristiano Ronaldo den Klub verlassen hat) in den nächsten 12 Monaten vollziehen. Weitere Superstars wie Gareth Bale oder Luka Modric können wohl bei passenden Angeboten gehen, Mbappé dagegen soll noch kommen.