Real Madrid mit Last-Minute-Remis gegen Kellerkind Elche – De Jong rettet Barcelona den Sieg

Real Madrid hat am 22. Spieltag der Primera División eine überraschende Niederlage im Kampf um die spanische Meisterschaft in letzter Minute abgewendet. Dank des Treffers von Eder Militao in der zweiten Minute der Nachspielzeit kamen die Königlichen am Sonntag zumindest noch zu einem 2:2 (0:1) gegen den Tabellen-15. FC Elche. Lucas Boyé (42. Minute) und Pere Milla (76.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Nach einem von Luka Modric in der 82. Minute verwandelten Handelfmeter verhinderte Militao kurz vor dem Abpfiff die dritte Saisonniederlage für Real. In der Tabelle führt Madrid (50 Zähler) mit vier Punkten Vorsprung vor dem FC Sevilla.

