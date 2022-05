Dank Glück im Champions-League-Halbfinale? Real-Star Luka Modric: "Darüber können wir nur lachen"

Beim spanischen Rekordmeister Real Madrid herrscht vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/DAZN [Anzeige]) gegen Manchester City große Zuversicht. "Wir haben viel Selbstvertrauen“, versicherte Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag - und Mittelfeld-Routinier Luka Modric schloss sich dem an. Trotz der 3:4-Niederlage im Hinspiel sei die "Stimmung sehr gut“, sagte Ancelotti. Modric erklärte auch, warum dies so ist: "Im Hinspiel haben wir nicht unsere beste Leistung gebracht und haben trotzdem drei Tore erzielt. Morgen müssen wir es besser machen und werden es auch tun.“ Anzeige

Auf die Frage, ob die guten Ergebnisse von City-Trainer Pep Guardiola im Santiago Bernabéu (sechs Siege und eine Niederlage bei insgesamt neun Gastauftritten) eine Rolle spielen werde, meinte Ancelotti: "Nein, überhaupt nicht, jedes Spiel hat seine eigene Geschichte.“ Die „Königlichen“ erwarte „mit Sicherheit ein schweres Match“. "Aber meine Spieler sind gut drauf. Sie sind sehr motiviert, sehr konzentriert“, sagte der 62 Jahre alte Italiener, dessen Team sich am Samstag den 35. Titelgewinn in Spaniens La Liga sicherte.

Modric wies unterdessen die in spanischen und ausländischen Medien mehrfach geäußerte Ansicht zurück, Real habe bei den Erfolgen im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain und im Viertelfinale gegen den FC Chelsea viel Glück gehabt. "Darüber können wir nur lachen“, meinte der Kroate. Mit Glück allein könne man nicht so erfolgreich sein wie Real in den vergangenen Jahren.