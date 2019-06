Real Madrid mit erstem Sommer-Abgang: Marcos Llorente wechselt zu Atlético Madrid

Nach elf Jahren ist Schluss bei Real Madrid : Der bei den "Königlichen" ausgebildete Marcos Llorente wechselt zum Stadtrivalen Atlético. Das gab Real am Donnerstag bekannt. Die Ablösesumme für den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler soll bei etwa 40 Millionen Euro liegen. Llorente erhält bei den "Rojiblancos" - vorbehaltlich des bevorstehenden Medizinchecks - einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2024.

Der Transfer des Spaniers zu Atlético Madrid bedeutet den ersten Abgang bei Real in diesem Sommer. Das Eigengewächs Llorente absolvierte insgesamt 39 Pflichtspiele für den Klub und erzielte dabei zwei Tore. In der Saison 2016/17 war er an Deportivo Alavés ausgeliehen.