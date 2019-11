Champions League kompakt: Real feiert Schützenfest und Top-Talent Rodrygo - PSG im Achtelfinale

Paris St. Germain - FC Brügge 1:0 (1:0) Paris St. Germain und Trainer Thomas Tuchel können schon nach dem vierten Spieltag der Gruppenphase sicher für das Achtelfinale der Champions League planen. Der französische Meister kam gegen den FC Brügge zu einem 1:0 (1:0) und hat nun die maximale Punkteausbeute von zwölf Zählern auf dem Konto. Den Treffer gegen die Gäste, die in der Gruppe A nun nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen haben, erzielte Mauro Icardi (21.). Im zweiten Durchgang musste PSG dann aber nochmal um den Sieg zittern. Torhüter Keylor Navas parierte einen Foulelfmeter von Mbaye Diagne aber ohne Probleme (76.).

Real Madrid - Galatasaray Istanbul 6:0 (4:0) Real Madrid hat dank Top-Talent Rodrygo einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Der 18-jährige Brasilianer drückte der Partie gegen Galatasaray Istanbul von Beginn an seinen Stempel auf und ebnete den Weg zum souveränen 6:0 (4:0). So schoss Rodrygo drei Treffer selbst (4., 7. und 90.+3), und bereitete das 4:0 durch Karim Benzema (45.) vor. Zwischenzeitlich hatte Sergio Ramos den dritten Real-Treffer besorgt (14.). Der Innenverteidiger verwandelte einen an Nationalspieler Toni Kroos verursachten Foulelfmeter. Nach der Pause gelang Benzema sein zweites Tor (81.). Während Galatasaray keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale hat, festigte Madrid in der Gruppe A den zweiten Platz hinter PSG.

Roter Stern Belgrad - Tottenham Hotspur 0:4 (0:1) Tottenham Hotspur wird dem FC Bayern in der Gruppe B wohl ins Achtelfinale folgen. Die Londoner gewannen das Verfolgerduell bei Roter Stern Belgrad 4:0 (1:0) und liegen mit nun vier Punkten Vorsprung auf die Serben auf dem zweiten Tabellenplatz hinter den Münchnern, die das Ticket für die Runde der letzten 16 durch einen Sieg gegen Olympiakos Piräus gelöst hatten. Den Sieg der Spurs in Belgrad sicherten Giovani Lo Celso (34.), Heung-Min Son per Doppelpack (57. und 61.) und Christian Eriksen (85.).

Atalanta Bergamo - Manchester City 1:1 (0:1) Manchester City hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der englische Meister kam bei Atalanta Bergamo nicht über 1:1 (1:0) hinaus, ist aber kaum noch vom ersten Platz der Gruppe C zu verdrängen. Raheem Sterling brachte den Favoriten um Nationalspieler Ilkay Gündogan früh in Führung (7.), doch die Italiener schlugen durch Mario Pasalic zurück (49.) und holten den ersten Champions-League-Punkt ihrer Klubgeschichte. ManCity musste nach einer Roten Karte für Torhüter Claudio Bravo in den letzten zehn Minuten in Unterzahl auskommen.

Dinamo Zagreb - Schachtjor Donezk 3:3 (1:1) Dinamo Zagreb und Schachtjor Donezk liefern sich in der Gruppe C weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei. Die beiden Teams trennten sich im direkten Duell 3:3 (1:1) und haben nun jeweils fünf Zähler auf dem Konto. Manchester City führt die Tabelle mit schon zehn Punkten an. Den Gästen war durch Alan Patrick das 1:0 gelungen (13.), dann zog Zagreb durch Treffer von Bruno Petkovic (25.), Luka Ivanusec (83.) und Arijan Ademi (89,) vermeintlich uneinholbar davon. Doch Donezk gab nicht auf und traf in der Nachspielzeit durch Junior Moraes (9.+3) und Tete (90.+8, Foulelfmeter) zum Ausgleich. Auch bei den Platzverweisen stand es am Ende unentschieden: Zagrebs Nikola Moro (74.) und Schachtjor-Profi Marlos (79.) flogen jeweils mit Gelb-Rot vom Platz.

