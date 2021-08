Bericht: Real Madrid stellt PSG Ultimatum wegen Kylian Mbappé – Superstar im Teamtraining

Im Transfer-Wirrwarr um Kylian Mbappé ist weiter kein Ende in Sicht. Nachdem eine Einigung zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid , das den französischen Superstar vor Transferschluss am Dienstag unbedingt unter Vertrag nehmen will, zunächst nur eine Frage der Zeit schien, scheint ein Wechsel des 22-Jährigen in den vergangenen Stunden keineswegs wahrscheinlicher geworden zu sein. Wie die gut informierte Zeitung Le Parisien am Samstag berichtet, soll Real dem französischen Vizemeister nun ein Ultimatum gestellt haben.

PSG erwartet drittes Real-Angebot für Mbappé

Nachdem die Madrilenen mit einer ersten Offerte in Höhe von rund 160 Millionen Euro bei PSG abgeblitzt sein sollen, wurde auch das zweite Angebot aus der spanischen Hauptstadt trotz zunächst anders lautender Medienberichte offenbar nicht akzeptiert. Es soll bei rund 170 Millionen Euro plus Bonuszahlungen gelegen haben und damit in etwa so hoch sein wie die Ablöse, die PSG vor vier Jahren für den Stürmerstar an die AS Monaco überwiesen hatte. Auch dieses Angebot sei, so die L'Equipe, deutlich unterhalb der Vorstellungen von Paris geblieben, hieß es. Am Freitag gab es zwischen den Klubs keine Verhandlungen, am Samstag trainierte Mbappé mit seinen Teamkollegen in Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Stade Reims am Sonntag (20.45 Uhr, DAZN). Ein Einsatz von Mbappé scheint ungewiss. An der Seine werde ein möglicherweise entscheidender dritter Vorstoß der Königlichen erwartet, deren erklärter Wunschspieler Mbappé ist.