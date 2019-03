Real Madrid: Zinedine Zidane will Klopp-Stürmer Mané - Varane wohl vor Absprung

Für Klopp ist Mané nahezu unverzichtbar. In der laufenden Saison erzielte der Senegalese bereits 20 Tore in 38 Pflichtspielen und ist damit ein nicht mehr wegzudenkender Teil im Stürmer-Dreieck des FC Liverpool um Mané, Mo Salah und Roberto Firmino. Im November 2018 verlängerte Mané seinen Vertrag beim FC Liverpool erst vorzeitig bis 2023. Sein Martkwert wird vom Portal transfermarkt.de auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Real müsste bei dem Linksaußen also wohl tief in die Tasche greifen.