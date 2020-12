Nach Debakel von Real Madrid bei Schachtjor Donezk: Trainer Zinedine Zidane schließt Rücktritt aus

"Ich werde nicht zurücktreten, ganz und gar nicht. Wir werden weitermachen" sagte Zidane nach Angaben der Klub-Homepage bei der Pressekonferenz nach der Partie in der Ukraine am Dienstagabend. "Wir müssen diese Situation durchstehen, denn es ist eine Pechsträhne, und es ist wahr, dass unsere Ergebnisse nicht gut sind. Aber wir werden weiterhin hart arbeiten und an das glauben, was wir tun." Der Vertrag des Franzosen in Madrid läuft noch bis Sommer 2022.