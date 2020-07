Real Madrid schickt Leganes in die 2. Liga, Villarreal und Real Sociedad im Europacup

Beim sieglosen Schaulaufen des neuen Meisters Real Madrid sind in der La Liga die letzten Entscheidungen gefallen. Platz drei in Spaniens Meisterschaft sicherte sich am Sonntagabend Atlético Madrid durch ein 1:1 (1:0) gegen Real Sociedad. Das Quartett für die direkte Teilnahme an der Champions League stand schon vor dem 38. und letzten Spieltag fest: Real Madrid beendete die Saison nach dem 2:2 bei CD Leganes mit 87 Punkten vor dem FC Barcelona (82), Atlético und dem FC Sevilla (beide 70).