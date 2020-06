Keine Partien im Bernabéu: Real Madrid bestreitet ausstehende Saison-Heimspiele in Mini-Stadion

Der spanische Rekordmeister Real Madrid wird nach dem Ende der Corona-Zwangspause die verbliebenen Spiele der Saison offenbar nicht in seinem Bernabéu-Stadion bestreiten. Das habe Vereinspräsident Florentino Pérez in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder mitgeteilt, berichten spanische Medien. Stattdessen sollen die verbleibenden Partien der Primera Division im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stéfano in Valdebebas außerhalb von Madrid gespielt werden. Grund sind einerseits laufende Umbauarbeiten im 80.000 Zuschauer fassenden Bernabéu und andererseits die Tatsache, dass die Spiele wegen Corona ohnehin ohne Zuschauer stattfinden werden.