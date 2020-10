Real-Star Karim Benzema schimpft offenbar über Teamkollege Vinicius Junior: "Er spielt gegen uns"

Der Frust saß bei Karim Benzema in der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) am Dienstagabend offenbar tief. Der Ursprung für die üble Laune des Franzosen war wohl ausgerechnet sein Teamkollege Vinicius Junior. Aus einem Video des französischen TV-Senders TF1 geht hervor, dass sich Benzema in einer Unterhaltung mit Landsmann Ferland Mendy während der Halbzeit über den schnellen Flügelmann ausließ. "Er macht, was er will. Pass den Ball nicht zu ihm, Bruder. Beim Leben meiner Mutter, er spielt gegen uns", wird der 32-jährige Angreifer zitiert.

In der Tat schien Mendy, der als Linksverteidiger hinter dem offensiven Vinicius aufgeboten worden war, die Ansage Benzemas durchaus ernst genommen zu haben. In der zweiten Halbzeit zählte die Statistik nur noch drei Zuspiele des Defensivmanns auf den Linksaußen. Auch Trainer Zinedine Zidane war die Leistung seines Youngster auf dem linken Flügel offenbar nicht genug. In der 70. Spielminute nahm er den 20-Jährigen vom Feld und brachte Eden Hazard.