Real-Madrid-Star Toni Kroos gibt Verletzungs-Update: "Kann immer noch nicht alles ohne Schmerzen machen"

Eine hartnäckige Schambeinentzündung setzt Ex-Nationalspieler Toni Kroos weiterhin außer Gefecht. In der laufenden Saison ist der Weltmeister von 2014 für Real Madrid wegen der Verletzung noch nicht zum Einsatz gekommen. Nun hat der 31-Jährige seinen Fans in einem am Samstagabend veröffentlichten Video ein Update zum Reha-Prozess gegeben. "Ich kann euch sagen, dass es mir besser geht", begrüßte Kroos die Zuschauer zunächst mit einer guten Nachricht. Dies ermögliche ihm nun, schwierigere Trainingsübungen zu absolvieren. Allerdings laufe nicht alles perfekt: "Die Wahrheit ist, dass ich immer noch nicht alles ohne Schmerzen machen kann. Das ist normal mit dieser Verletzung", fügte der Mittelfeld-Star an.

Kroos laboriert bereits seit Anfang August an der Schambeinentzündung. Spanische Medien hatten bereits über eine Zwangspause des Spielgestalters bis Ende September spekuliert. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte Kroos im Achtelfinale bei der Europameisterschaft 2021, wo die deutsche Nationalmannschaft an England gescheitert ist. Kurz darauf verkündete Kroos seinen Rücktritt nach 106 Länderspielen, auch um sich auf den Verein zu fokussieren.

Die Pause wirft Kroos nun erst mal zurück. "Ich kann noch nicht genau sagen, wann ich zurückkomme", so der Real-Führungsspieler. "Aber ich arbeite jeden Tag daran, um so schnell wie möglich zurückkehren zu können." Das Topspiel in der Champions League bei Inter Mailand am 15. September wird Kroos mit Sicherheit verpassen, wenn die spanischen Medienberichte über die Verletzungsdauer zutreffen. Weitere Gruppengegner der Königlichen, die in der spanischen Liga nach drei Spieltagen Platz eins belegen, sind Schachtjor Donezk und CL-Debütant Sheriff Tiraspol.