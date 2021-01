Real Madrid hadert nach Supercopa-Aus – Zidane: "Sollen wir die ganze Saison aufgeben?"

Tiefschlag für Real Madrid: Die Königlichen haben es am Donnerstagabend verpasst, dem FC Barcelona ins Finale der Supercopa zu folgen. Real unterlag Athletic Bilbao im Halbfinale mit 1:2 (0:2). Nach einem Doppelpack von Bilbaos Raul Garcia (18., 38.) kam das Erwachen der "Blancos" in der zweiten Hälfte zu spät, an Karim Benzemas Anschlusstreffer konnte die Mannschaft von Zinedine Zidane nicht anknüpfen. Doch nach der Partie zeigte sich der Trainer nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft: "Es ist kein Versagen", sagte Zidane. Anzeige

Asensio scheitert zwei Mal am Aluminium

"Versagen wäre es gewesen, wenn wir nicht alles gegeben und es versucht hätten", erklärte Zidane und meinte: "Die Mannschaft hat es versucht, aber wir haben den Ausgleich nicht geschafft." In der Tat steigerten die Madrilenen ihre Leistung nach einem desaströsen ersten Durchgang samt 0:2-Rückstand deutlich. Unter anderem scheiterte der eingewechselte Marco Asensio vor Benzemas Anschlusstreffer erst am Pfosten (62.), dann an der Latte (69.). Torschütze Benzema erzielte nach seinem ersten Treffer sogar noch den vermeintlichen Ausgleich (82.), der aber wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. Die Gäste aus dem Baskenland brachten ihre Führung über die Zeit.